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США, Німеччина та Угорщина досі виступають проти запрошення України в НАТО, - Le Monde

Вівторок 03 грудня 2024 15:10
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США, Німеччина та Угорщина досі виступають проти запрошення України в НАТО, - Le Monde Ілюстративне фото: ЗМІ дізнались, які країни проти вступу України в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Франція та Велика Британія підтримали ідею запрошення України до НАТО. Однак проти все ще низка країн Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як пише видання, наразі проти запрошення України до НАТО виступають Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

При цьому за даними ЗМІ, Франція і Британія, наполягають на запрошенні України до Альянсу. Однак президент США Джо Байден відмовляється прийняти це рішення, а його наступник Дональд Трамп "ніколи не підтримував цю ідею".

Як пише Le Monde, Трамп нібито запропонував відкласти членство України в НАТО щонайменше на 20 років.

Перспективи членства України в НАТО

Україна вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки, проте деякі члени Альянсу, як-от Угорщина, висловлюються проти її вступу. Наприкінці листопада Парламентська асамблея НАТО закликала прискорити цей процес, але Альянс не встановив часових рамок і не надіслав офіційного запрошення.

Президент Зеленський переконаний, що членство України в НАТО зупинить активну фазу війни. Водночас Альянс наголошує на незворотності шляху України до НАТО, а подальші рішення залежатимуть, зокрема, від позиції США.

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