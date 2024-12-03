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США, Германия и Венгрия до сих пор выступают против приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

Вторник 03 декабря 2024 15:10
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США, Германия и Венгрия до сих пор выступают против приглашения Украины в НАТО, - Le Monde Иллюстративное фото: СМИ узнали, какие страны против вступления Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Франция и Великобритания поддержали идею приглашения Украины в НАТО. Однако против все еще ряд стран Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Как пишет издание, сейчас против приглашения Украины в НАТО выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

При этом по данным СМИ, Франция и Британия, настаивают на приглашении Украины в Альянс. Однако президент США Джо Байден отказывается принять это решение, а его преемник Дональд Трамп "никогда не поддерживал эту идею".

Как пишет Le Monde, Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет.

Перспективы членства Украины в НАТО

Украина считает членство в НАТО лучшей гарантией безопасности, однако некоторые члены Альянса, например Венгрия, высказываются против ее вступления. В конце ноября Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить этот процесс, но Альянс не установил временных рамок и не прислал официального приглашения.

Президент Зеленский уверен, что членство Украины в НАТО остановит активную фазу войны. В то же время Альянс отмечает необратимость пути Украины в НАТО, а дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от позиции США.

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