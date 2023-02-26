ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США ніколи не визнають окупацію Криму, - Держдеп

Новость на русском →
США, Неділя 26 лютого 2023 19:24
США ніколи не визнають окупацію Криму, - Держдеп Фото: США ніколи не визнають анексію Криму (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

США ніколи не визнає російську анексію українського півострова Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів.

Сьогодні, 26 лютого, в дев'яту річницю анексії Криму держдеп США заявив, що вони ніколи не визнають російську окупацію.

"Дев’ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим - явне порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України... Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають нібито анексію півострова Росією. Крим це Україна", - йдеться в заяві.

Крім того, Сполучені Штати підтримали зусилля української Кримської платформи, що зосереджує увагу світової спільноти на продовженні російської окупації.

Нагадаємо, сьогодні радник Байдена ухилився від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.

Раніше українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Крым
NEWS
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 убитих солдатів щодня
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни