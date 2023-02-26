США ніколи не визнають окупацію Криму, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів.

Сьогодні, 26 лютого, в дев'яту річницю анексії Криму держдеп США заявив, що вони ніколи не визнають російську окупацію.

"Дев’ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим - явне порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України... Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають нібито анексію півострова Росією. Крим це Україна", - йдеться в заяві.