США никогда не признают оккупацию Крыма, - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.

Сегодня, 26 февраля, в девятую годовщину аннексии Крыма госдеп США заявил, что они никогда не признают российскую оккупацию.

"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым - явное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины... Соединенные Штаты не признают и никогда не признают якобы аннексию полуострова Россией. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.