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США никогда не признают оккупацию Крыма, - Госдеп

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США, Воскресенье 26 февраля 2023 19:24
США никогда не признают оккупацию Крыма, - Госдеп Фото: США никогда не признают аннексию Крыма (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США никогда не признают российскую аннексию украинского полуострова Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.

Сегодня, 26 февраля, в девятую годовщину аннексии Крыма госдеп США заявил, что они никогда не признают российскую оккупацию.

"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым - явное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины... Соединенные Штаты не признают и никогда не признают якобы аннексию полуострова Россией. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

Кроме того, Соединенные Штаты поддержали усилия украинской Крымской платформы, которая сосредотачивает внимание мирового сообщества на продолжении российской оккупации.

Напомним, сегодня советник Байдена уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке намерения Украины вернуть Крым.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет восстановить мир, вернув Крым.

Ранее украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

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