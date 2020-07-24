США никогда не воспримут агрессию России против Украины, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Соединенные Штаты также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран СССР

США никогда не воспримут нападения России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Москва использует марионеток для дестабилизации ситуации.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине.

Декларация Веллеса - заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершенное в июне 1940-го, и задекламировали отказ признавать эту агрессию.

Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.

"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.

Напомним, постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что РФ должна вывести свои войска с территории оккупированного Донбасса и восстановить стабильность в регионе, поскольку от этого зависит будущее не только Украины, но и российского народа.

Ранее США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений к реальным действиям.