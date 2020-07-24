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США ніколи не сприймуть агресію Росії проти України, - Помпео

США, П'ятниця 24 липня 2020 02:47
США ніколи не сприймуть агресію Росії проти України, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати також ніколи не визнавали окупацію Балтійських країн СРСР

США ніколи не сприймуть нападу Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії. Москва використовує маріонеток для дестабілізації ситуації.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, передає посольство США в Україні.

Декларація Веллеса - заява, в якій США засудили окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви, вчинену в червні 1940-го, і задекламували відмову визнавати цю агресію.

Він нагадав, що США ніколи не визнавали окупацію Балтійських країн Радянським союзом.

"Сполучені Штати ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії шляхом спроб анексії Криму, підтримки маріонеткових сил, що дестабілізують, на сході України або окупації Абхазії та Південної Осетії", - заявив Помпео.

Нагадаємо, постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що РФ має вивести свої війська з території окупованого Донбасу і відновити стабільність у регіоні, оскільки від цього залежить майбутнє не тільки України, але і російського народу.

Раніше США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі і перейти від озвучених намірів до реальних дій.

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