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США никогда не признают Крым российским, - Помпео

Новости » Политика     27.02.2020 - 06:44
США никогда не признают Крым российским, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Госсекретарь призвал Россию прекратить аннексию

Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

В заявлении говорится, что 27 февраля будет отмечаться шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины.

"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил американский дипломат.

Помпео напоминает, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека на полуострове. В частности, в тюрьмы попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - говорится в сообщении.

Помпео также добавил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма.

"Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", - отмечается в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления оккупации Крыма Россией. День сопротивления оккупации Крыма будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

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