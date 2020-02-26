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Пристайко предложил создать форум по вопросам возвращения Крыма

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:36
Пристайко предложил создать форум по вопросам возвращения Крыма
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко намерен усилить международное внимание к вопросу Крыма

Для обсуждения вопросов возвращения оккупированного Крыма необходимо создать переговорный форум. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко подчеркнул, что тема Крыма должна звучать на всех переговорных площадках. Он добавил, что вопрос Крыма не снят с повестки дня.

"Тяжелые бои и потери на Донбассе в 2014-2015-м годах заставили нас ограничить минские договоренности лишь вопросами Донбасса. Возможно, именно это способствовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая несколько отошла на второй план в мировой политике. Россия вообще считает, что Крым - закрытый вопрос, который рассмотрению не подлежит. Однако, хочу напомнить, что нигде в минских договоренностях не сказано, что вопрос Крыма снимается с повестки дня", - заявил глава МИД.

По его словам, необходимо усилить международное внимание к вопросу возвращения Крыма в Украину.

"Подход "Сначала Донбасс - потом Крым" не является разумным, является ложным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, качественные сдвиги могут быть возможными в случае создания отдельного Крымского международного форума. И пусть сначала без России. Мы потом заставим ее сесть за стол переговоров", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее во время конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский предложил создать отдельную площадку для обсуждения вопросов оккупированного Крыма. Зеленский не исключает, что к новой площадке могли бы присоединиться США.

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Новости Украины МИД УкраиныКрымВадим Пристайко
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