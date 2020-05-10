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США ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю, - Помпео

Новини » Політика     10.05.2020 - 05:01
США ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео нагадав про жорсткі санкції проти Ірану

Сполучені Штати ніколи не дозволять володіти Ірана ядерною зброєю. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляється на сайті Держдепартаменту.

Про це Помпео сказав у контексті 75-річчя перемоги над нацизмом, заявивши, що зараз для світу також існує небезпека. Він нагадав, що два роки тому США створили "найсуворіші санкції в історії" і не дозволили Ірану фінансувати і забезпечувати терористів багатьма мільярдами доларів.

"Сімдесят п'ять років тому Сполучені Штати і наші союзники об'єдналися, щоб позбавити світ від нацистів і їх ненависної ідеології. Сьогодні ми стикаємося з серйозним викликом регіонального миру з боку іншого шахрайського режиму і знову закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас, щоб перешкодити провідному світовому державного спонсору антисемітизму", - сказав держсекретар.

Він додав, що США будуть використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення продовження ембарго ООН на постачання зброї.

"Ми не приймемо їх статус-кво рівня насильства і терору. І ми ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю", - підкреслив Помпео.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють з Росією питання контролю над озброєннями. Він зазначив, що і в США, і в Росії є багато ядерної зброї.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиІранядерное оружие
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