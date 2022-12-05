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В США неизвестные обстреляли две электростанции, частично обесточен округ

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Северная Каролина, Понедельник 05 декабря 2022 06:44
В США неизвестные обстреляли две электростанции, частично обесточен округ Фото: в США неизвестные обстреляли две электростанции, частично обесточен город (Виталий Носач/РБК-Украина))
Автор: Артур Родивилов

В Северной Каролине неизвестные открыли огонь по двум электрическим подстанциям, часть округа оказалась обесточена. Власти назвали инцидент целенаправленной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам шерифа округа Мур Ронни Филдса, мотив преступников неясен. Из-за перебоев с электричеством в понедельник будут закрыты школы.

Инциденты расследуются местными, государственными и федеральными правоохранительными органами, включая ФБР.

Около 64% ​​потребителей электроэнергии округа Мур остались без электричества в ночь на воскресенье преимущественно в сельской местности.

Коммунальные службы обнаружили сломанные ворота и следы огнестрельного повреждения оборудования.

Напомним, в прошлом году США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы крупнейшего трубопроводного оператора Colonial Pipeline Company.

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