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В США невакцинированных исключают из списка ожидания на трансплантацию: в чем причина

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США , Пятница 08 октября 2021 17:41
В США невакцинированных исключают из списка ожидания на трансплантацию: в чем причина Фото: в США невакцинированных исключают из списка ожидания на трансплантацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Системы здравоохранения в Колорадо и Вашингтоне исключают невакцинированных против коронавируса людей из списка ожидания на трансплантацию органов. Послеоперационный период является слишком рисковым для них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Колорадо одной из пациенток дали месяц времени, чтобы она успела вакцинироваться. В случае отказа - ее исключат из списка ожидания на трансплантацию почки. Впрочем, женщина пока колеблется относительно своего решения из-за религиозных взглядов.

По словам экспертов, вакцинация перед трансплантацией является стандартной практикой. Послеоперационные лекарства против отторжения вызывают иммуносупрессию у реципиентов и подвергают их высокому риску, в том числе от коронавируса.

"Пациенты, которые перенесли трансплантацию, гораздо более уязвимы для инфекций", - заявила клинический директор отдела трансплантации и инфекционных заболеваний UW Medicine Камилла Коттон.

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Соединенные Штаты Америки Трансплантация органов
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