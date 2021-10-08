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В США невакцинованих виключають зі списку очікування на трансплантацію: в чому причина

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США , П'ятниця 08 жовтня 2021 17:41
В США невакцинованих виключають зі списку очікування на трансплантацію: в чому причина Фото: в США невакцинованих виключають зі списку очікування на трансплантацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Системи охорони здоров’я в Колорадо і Вашингтоні виключають невакцинованих проти коронавірусу людей зі списку очікування на трансплантацію органів. Післяопераційний період є занадто ризиковим для них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В Колорадо одній з пацієнток дали місяць часу, аби вона встигла вакцинуватися. У разі відмови - її виключать зі списку очікування на трансплантацію нирки. Втім, жінка поки вагається щодо свого рішення через релігійні погляди.

За словами експертів, вакцинація перед трансплантацією є стандартною практикою. Післяопераційні ліки проти відторгнення викликають імуносупресію у реципієнтів і піддають їх високому ризику, в тому числі від коронавірусу.

"Пацієнти, які перенесли трансплантацію, набагато більш уразливі для інфекцій", - заявила клінічний директор відділу трансплантації та інфекційних захворювань UW Medicine Камілла Коттон.

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Сполучені Штати Америки Трансплантація органів
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