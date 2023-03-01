У США немає жодних фактів витоку їхньої зброї в Україні, - Пентагон

В Пентагоні впевнені, що американська зброя, надана Україні, використовується за призначенням та не перенаправляється кудись ще.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку", - зауважив заступник глави Пентагону у відповідь на запитання законодавців.
Каль визнав, що певні зразки озброєнь можуть потрапляти в руки росіян під час боїв, проте це не свідчить про систематичний витік зброї з України. Також він зазначив, що надане озброєння використовується з "максимальною ефективністю".
Нагадаємо, днями Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.
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