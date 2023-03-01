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В США нет никаких фактов утечки их оружия в Украине, - Пентагон

Фото: в Пентагоне уверены, что никто не перепродает предоставленное Украине оружие (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Пентагоне уверены, что американское оружие, предоставленное Украине, используется по назначению и не перенаправляется еще куда-то.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы не увидели никаких доказательств серьезной утечки", - заметил замглавы Пентагона в ответ на вопросы законодателей.

Каль признал, что определенные образцы вооружений могут попадать в руки россиян во время боев, однако это не свидетельствует о систематической утечке оружия из Украины. Также он отметил, что предоставленное вооружение используется с максимальной эффективностью.

Напомним, на днях Министерство обороны США объявило оновом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд. долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию.

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