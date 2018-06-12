В США неизвестный удерживает детей в заложниках более 12 часов

При попытке задержать злоумышленника был ранен полицейский
В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.
Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.
Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.
Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.
UPDATE: Slight correction on hostage ages. They are 1, 6, 10 and 11 years old.— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018
Lindsey remains barricaded in the apartment with the four young hostages. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/RgJrHa0pBp
Напомним, ранее сообщалось, что в США неизвестный мужчина с мачете взял в заложники 9 человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в городе Колумбия в штате Теннеси.