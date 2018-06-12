В США неизвестный удерживает детей в заложниках более 12 часов

При попытке задержать злоумышленника был ранен полицейский

В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.

Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.

Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.

UPDATE: Slight correction on hostage ages. They are 1, 6, 10 and 11 years old.



Lindsey remains barricaded in the apartment with the four young hostages. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/RgJrHa0pBp — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в США неизвестный мужчина с мачете взял в заложники 9 человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в городе Колумбия в штате Теннеси.