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Интервью

В США неизвестный удерживает детей в заложниках более 12 часов

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 01:12
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

При попытке задержать злоумышленника был ранен полицейский

В Соединенных Штатах Америки (США) неизвестный удерживает в заложниках четырех детей уже более 12 часов. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Мы призываем его освободить детей невредимыми и помочь нам привести ситуацию к безопасному и мирному решению", - говорится в сообщении.  

Так, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее сожитель ее избил. Полиция, прибыв на место, пыталась задержать злоумышленника, однако он открыл огонь в ответ.

Таким образом, в результате стрельбы был серьезно ранен один из полицейских. После этого злоумышленник забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми.

Как отмечается, в квартире находятся дети в возрасте одного года, шести, 10 и 11 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в США неизвестный мужчина с мачете взял в заложники 9 человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в городе Колумбия в штате Теннеси.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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