У США невідомий утримує дітей у заручниках більше 12 годин

При спробі затримати зловмисника був поранений поліцейський

У Сполучених Штатах Америки (США) невідомий утримує в заручниках чотирьох дітей уже більше 12 годин. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.

"Ми закликаємо його звільнити дітей неушкодженими і допомогти нам привести ситуацію до безпечного і мирного вирішення", - йдеться в повідомленні.

Так, в неділю увечері в поліцію надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що її співмешканець її побив. Поліція, прибувши на місце, намагалася затримати зловмисника, проте він відкрив вогонь у відповідь.

Таким чином, в результаті стрілянини був серйозно поранений один з поліцейських. Після цього зловмисник забарикадувався в квартирі з чотирма дітьми.

Як наголошується, в квартирі знаходяться діти у віці одного року, шести, 10 і 11 років.

UPDATE: Slight correction on hostage ages. They are 1, 6, 10 and 11 years old.



Lindsey remains barricaded in the apartment with the four young hostages. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/RgJrHa0pBp — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США невідомий чоловік з мачете взяв в заручники 9 осіб в одному з відділень банку Community First Bank and Trust в місті Колумбія в штаті Теннесі.