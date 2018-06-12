У США невідомий утримує дітей у заручниках більше 12 годин

При спробі затримати зловмисника був поранений поліцейський
У Сполучених Штатах Америки (США) невідомий утримує в заручниках чотирьох дітей уже більше 12 годин. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.
"Ми закликаємо його звільнити дітей неушкодженими і допомогти нам привести ситуацію до безпечного і мирного вирішення", - йдеться в повідомленні.
Так, в неділю увечері в поліцію надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що її співмешканець її побив. Поліція, прибувши на місце, намагалася затримати зловмисника, проте він відкрив вогонь у відповідь.
Таким чином, в результаті стрілянини був серйозно поранений один з поліцейських. Після цього зловмисник забарикадувався в квартирі з чотирма дітьми.
Як наголошується, в квартирі знаходяться діти у віці одного року, шести, 10 і 11 років.
UPDATE: Slight correction on hostage ages. They are 1, 6, 10 and 11 years old.— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018
Lindsey remains barricaded in the apartment with the four young hostages. We are urging him to release the children unharmed and help us bring this situation to a safe and peaceful resolution. pic.twitter.com/RgJrHa0pBp
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США невідомий чоловік з мачете взяв в заручники 9 осіб в одному з відділень банку Community First Bank and Trust в місті Колумбія в штаті Теннесі.