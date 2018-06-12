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У США невідомий утримує дітей у заручниках більше 12 годин

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 01:12
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

При спробі затримати зловмисника був поранений поліцейський

У Сполучених Штатах Америки (США) невідомий утримує в заручниках чотирьох дітей уже більше 12 годин. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції в Twitter.

"Ми закликаємо його звільнити дітей неушкодженими і допомогти нам привести ситуацію до безпечного і мирного вирішення", - йдеться в повідомленні.

Так, в неділю увечері в поліцію надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що її співмешканець її побив. Поліція, прибувши на місце, намагалася затримати зловмисника, проте він відкрив вогонь у відповідь.

Таким чином, в результаті стрілянини був серйозно поранений один з поліцейських. Після цього зловмисник забарикадувався в квартирі з чотирма дітьми.

Як наголошується, в квартирі знаходяться діти у віці одного року, шести, 10 і 11 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США невідомий чоловік з мачете взяв в заручники 9 осіб в одному з відділень банку Community First Bank and Trust в місті Колумбія в штаті Теннесі.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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