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В США неизвестный открыл стрельбу на улице, есть жертвы

Новости » Происшествия    14.10.2019 - 05:38
В США неизвестный открыл стрельбу на улице, есть жертвы
Фото: на месте происшествия (nbcphiladelphia.com)

В результате стрельбы в Филадельфии ранены 6 человек

В Соединенных Штатах Америки в Филадельфии (штат Пенсильвания) неизвестный открыл стрельбу на улице, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек, включая 14-летнего подростка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Неизвестный открыл стрельбу на перекрестке около 17:24 по местному времени, полиция предполагает, что он мог стрелять из автомобиля.

По информации канала, пострадавших госпитализировали, четверо раненых в стабильном состоянии, двоим проводят операцию, подросток ранен в руку.

Также сообщается, что пока никого не задержали, полиция изучает записи с камер наблюдения.

Напомним, 12 октября в Новой Англии (штат Нью-Гемпшир, США) в церкви пятидесятников городка Пелхам вооруженный мужчина открыл огонь, были ранены два человека. Пострадавших доставили в больницы, данных о погибших не поступало.

Мужчина открыл огонь в церкви утром в 10 часов во время церемонии бракосочетания, гостям свадьбы самим удалось задержать стрелка.

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