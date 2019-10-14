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У США невідомий відкрив стрілянину на вулиці, є жертви

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 05:38
У США невідомий відкрив стрілянину на вулиці, є жертви
Фото: на місці стрілянини (nbcphiladelphia.com)

У результаті стрілянини в Філадельфії поранено 6 осіб

У Сполучених Штатах Америки в Філадельфії (штат Пенсільванія) невідомий відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого постраждали щонайменше шестеро людей, зокрема й 14-річний підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Невідомий відкрив стрілянину на перехресті близько 17:24 за місцевим часом, поліція припускає, що він міг стріляти з автомобіля.

За інформацією каналу, постраждалих госпіталізували, четверо поранених у стабільному стані, двом проводять операцію, підлітка поранено в руку.

Також повідомляється, що поки нікого не затримали, поліція вивчає записи з камер спостереження.

Нагадаємо, 12 жовтня в Новій Англії (штат Нью-Гемпшир, США) в церкві п'ятидесятників містечка Пелхам озброєний чоловік відкрив вогонь, було поранено двох людей. Постраждалих доставили в лікарні, даних про загиблих не надходило.

Чоловік відкрив вогонь у церкві вранці о 10 годині під час церемонії одруження, гостям весілля самим вдалося затримати стрільця.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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