ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США неизвестный устроил стрельбу в церкви во время свадьбы

Новости » В мире    13.10.2019 - 02:48
В США неизвестный устроил стрельбу в церкви во время свадьбы
Иллюстративное фото (https://twitter.com/WMUR9)

В полиции считают, что стрельба "не была случайным событием"

В Новой Англии (штат Нью-Гемпшир, США) в церкви пятидесятников городка Пелхам вооруженный оружием мужчина открыл огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщениям полиции, были ранены два человека. Пострадавших доставили в больницы, данных о погибших не поступало.

Сообщается, что мужчина открыл огонь в церкви утром в 10 часов во время церемонии бракосочетания. Машины скорой помощи и десятки других экстренных служб, в том числе пожарные машины, прибыли на место происшествия в течение трех минут после получения сигнала об "активной стрельбе". Однако гостям свадьбы самим удалось задержать стрелка.

Полиция арестовала злоумышленника. Его имя и вероятные мотивы преступления не называются. В заявлении полицейского управления Пелхама говорится, что стрельба "не была случайным событием".

Отдел по борьбе с терроризмом полицейского управления Нью-Йорка сообщил в своем Twitter, что инцидент был взят на контроль.

Стрельба задержала запланированные в полдень похороны для священника, который был застрелен1 октября. Луис Гарсия был убит в своем доме в соседнем городе Лондондерри. Мужчина с историей преступлений, связанных с наркотиками, был обвинен в стрельбе и содержится под стражей.

Напомним, ранее в Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения.

В Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, есть жертвы В США судьи заблокировали распоряжение об ужесточении выдачи грин-карт
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь