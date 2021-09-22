В США неизвестный обстрелял автобусную остановку со школьниками. Один из подростков умер

Инцидент произошел около 13:20 по киевскому времени на остановке, где ученики местной школы ожидали автобус. Неизвестный открыл огонь по детям из проезжающего мимо автомобиля.

В результате стрельбы пострадали трое подростков. Несовершеннолетняя девушка отказалась от медицинской помощи, двух других госпитализировали в больницу.

Через некоторое время в больнице заявили о смерти одного из подростков.

Правоохранители устанавливают обстоятельства проишествия.