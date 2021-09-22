В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами. Один з підлітків помер

Інцидент стався близько о 13:20 за київським часом на зупинці, де учні місцевої школи очікували автобуса. Невідомий відкрив вогонь по дітях з проїжджаючого повз автомобіля.

Внаслідок стрілянини постраждали троє підлітків. Неповнолітня дівчина відмовилась від медичної допомоги, двох інших - госпіталізували до лікарні.

Через деякий час у лікарні заявили про смерть одного з підлітків.

Правоохоронці встановлюють обставини події.