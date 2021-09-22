RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами. Один з підлітків помер

Автор: Сергій Пишкін

В американському штаті Кентуккі невідомий відкрив вогонь по одній з автобусних зупинок поруч з якою перебували школярі. Внаслідок стрілянини загинув один підліток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інцидент стався близько о 13:20 за київським часом на зупинці, де учні місцевої школи очікували автобуса. Невідомий відкрив вогонь по дітях з проїжджаючого повз автомобіля.

Внаслідок стрілянини постраждали троє підлітків. Неповнолітня дівчина відмовилась від медичної допомоги, двох інших - госпіталізували до лікарні.

Через деякий час у лікарні заявили про смерть одного з підлітків.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкишкола