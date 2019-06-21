В США на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв

В Соединенных Штатах Америки на территории юго-западной Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC Philadelphia.

Указано, что ЧП произошло 21 июня в 4 утра (11 утра по киевскому времени, - ред.).

На данный момент причины взрыва неизвестны, в результате взрыва никто не пострадал.

Фото: пожар после взрыва

После взрыва произошел пожар, который удалось частично ликвидировать за полтора часа.

Сообщается также, что людей с прилегающих территорий не эвакуировали, несмотря на масштабное задымление. Вместе с тем Управление по чрезвычайным ситуациям в Филадельфии издало приказ о предоставлении жителям укрытия на восток от места пожара.

Очевидцы, живущие неподалеку от завода, заявили, что взрыв сотряс их дома, а шлейф густого дыма покрывал большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии.

Так, Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на восточном побережье и насчитывает около тисячи рабочих. Этому комплексу уже более 150 лет, он играл важную роль в подъеме американской нефтяной промышленности в 19 веке.

Напомним, в российском городе Дзержинск Нижнегородской области в результате серии взрывов в цехе по производству тротила пострадали 38 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле на Тайване эвакуировали 10 тыс. человек в результата взрыва на заводе.