США за неделю испытали 4 баллистические ракеты

Фото: ракетные испытания (navy.mil)

Это были тренировочные испытания, ракеты запускали с корабля

Военно-морские силы США за эту неделю провели четыре испытательных полета невооруженных баллистических ракет. Последние запуски состоялись утром в пятницу, 6 сентября, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВМС США.

Ракеты Trident II (D5) запускались с корабля USS Nebraska (SSBN-739), ракеты класса Огайо - с подводной лодки у побережья Южной Калифорнии. Два запуска состоялись 4 сентября, еще два - 6 сентября. Испытания происходили до восхода солнца.

"Испытания ракет не проводились в ответ на какие-либо происходящие в мире события", - прокомментировали в ВМС.

Цель - оценить характеристики системы стратегического оружия Trident II (D5), ее точность и надежность и увеличить срок службы системы. Так, Trident II, изначально разработанная с продолжительностью жизни до 2024 года, недавно была продлена на срок до конца 2040-х годов.

"Миссия ядерного сдерживания является приоритетом Министерства обороны и для военно-морского флота США, это означает не только сохранение наших нынешних возможностей, но и разработку следующего поколения ракет Trident...Надежный и эффективный ядерный сдерживающий фактор необходим для нашей национальной безопасности и безопасности союзников США", - добавили во флоте.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.