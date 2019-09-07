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США за тиждень випробували 4 балістичні ракети

Новини » Політика    07.09.2019 - 02:20
США за тиждень випробували 4 балістичні ракети
Фото: ракетні випробування (navy.mil)

Це були тренувальні випробування, ракети запускали з корабля

Військово-морські сили США за цей тиждень провели чотири випробувальних польоти неозброєних балістичних ракет. Останні запуски відбулися вранці в п'ятницю, 6 вересня, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ВМС США.

Ракети Trident II (D5) запускалися з корабля USS Nebraska (SSBN-739), ракети класу Огайо - з підводного човна біля узбережжя Південної Каліфорнії. Два запуски відбулися 4 вересня, ще два - 6 вересня. Випробування відбувалися до сходу сонця.

"Випробування ракет не проводилися у відповідь на які-небудь події у світі", - прокоментували у ВМС.

Мета - оцінити характеристики системи стратегічної зброї Trident II (D5), її точність і надійність і збільшити термін служби системи. Так, Trident II, спочатку розроблена з тривалістю життя до 2024 року, нещодавно була продовжена на термін до кінця 2040-х років.

"Місія ядерного стримування є пріоритетом Міністерства оборони і для військово-морського флоту США, це означає не тільки збереження наших нинішніх можливостей, але і розробку наступного покоління ракет Trident...Надійний і ефективний ядерний стримуючий фактор необхідний для нашої національної безпеки та безпеки союзників США", - додали у флоті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати планують розгорнути нові ракети (Precision Strike Missile, PrSM) і раніше заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності гіперзвукові балістичної ракети з боєголовкою на початку 2020-х років.

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