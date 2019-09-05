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США анонсировали развертывание запрещенных ДРСМД ракет

Новости » Общество    05.09.2019 - 05:58
США анонсировали развертывание запрещенных ДРСМД ракет
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Соединенные Штаты вышли из ДРСМД в феврале 2019 года

Соединенные Штаты планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, передает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

По словам Маккарти, американские партнеры, занимающиеся ракетными разработками, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД.

Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", - сказал он, добавив, что если США смогут добиться прогресса в ближайшие год-полтора, то эти ракеты будут развернуты в вышеуказанные сроки.

В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер в рамках этой конференции заявил, что американские военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Напомним, в феврале на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении Соединенных Штатов выйти из договора о ракетах (ДРСМД).

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