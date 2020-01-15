В США назвали, что войдет во вторую часть торговой сделки с Китаем

Вторая часть торгового соглашения между США и Китаем будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, большое количество технологических проблем будут решены в первой фазу торговой сделки, однако несмотря на это остается много вопросов, которые странам необходимо будет решать в будущем.

"Существуют и другие определенные области услуг, помимо финансовых услуг, которые будут во второй фазе соглашения. Есть определенные дополнительные проблемы кибербезопасности, которые будут в "Фазе 2", - сказал Мнучин.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны заключить первоначальное торговое соглашение по Фазе 1. После подписания сделки, торговая война между США и Китаем должна вступить в новую, более спокойную фазу.

Также РБК-Украина писало, что соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму 80 млрд долларов в течение двух лет.