В США назвали виновных в атаке на танкеры в ОАЭ

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В Вашингтоне считают, что атаку на танкеры осуществили иранские военные

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй назвал ответственных за нападение на танкеры в порту Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которое произошло 12 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

"Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР", - заявил вице-адмирал.

Однако, Глидэй отказался называть способы доставки взрывных устройств из Ирана на территорию ОАЭ.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон дополнительно отправит на Ближний Восток около полутора тысяч американских военных. Военных отправят в основном в качестве защитных мер, на фоне обострения в отношениях с Ираном.

Добавим, 13 мая Саудовская Аравия сообщила, что два нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. нападения были совершены на четыре торговых судна рядом с эмиратом Эль-Фуджайра около Ормузского пролива.

Позже, в Агентстве национальной безопасности США заявили, что они считают виновными в диверсии на саудовские танкеры в водах ОАЭ силы, которые симпатизируют или работают на Иран.