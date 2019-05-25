У США назвали винних в атаці на танкери в ОАЕ

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У Вашингтоні вважають, що атаку на танкери здійснили іранські військові

Глава Об'єднаного штабу Збройних сил США та контр-адмірал ВМФ США Майкл Глідей назвав відповідальних за напад на танкери в порту Ель-Фуджайра в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), який стався 12 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Глідея, Пентагон встановив, що магнітні міни, які використовувалися для вибухів, належать іранському Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

"Ми приписуємо атаку на судна в Ель-Фуджайрі КСІР", - заявив віце-адмірал.

Проте, Глідей відмовився називати способи доставки вибухових пристроїв з Ірану на територію ОАЕ.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон додатково відправить на Близький Схід близько півтори тисячі американських військових. Військових відправлять в основному в якості захисних заходів, на тлі загострення у відносинах з Іраном.

Додамо, 13 травня Саудівська Аравія повідомила, що два її нафтових танкера зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. напади були здійснені на чотири торгові судна поруч з еміратом Ель-Фуджайра близько Ормузської протоки.

Пізніше, в Агентстві національної безпеки США заявили, що вони вважають винними у диверсії на саудівські танкери у водах ОАЕ сили, які симпатизують або працюють на Іран.