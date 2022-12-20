UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США назвали "верхом іронії" слова Путіна про небажання поглинати території

Фото: представник Державного секретаріату США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У США назвали "верхом іронії" слова президента РФ Володимира Путіна про відсутність намірів поглинати будь-які країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Представник Державного секретаріату США Нед Прайс заявив, що ці слова - "верх іронії", враховуючи загарбницьку війну Росії проти України.

Він також наголосив, що США продовжать уважно стежити за намірами Білорусі і якщо та вирішить надати додаткову підтримку Росії, то отримає належну відповідь, певно, у вигляді санкцій.

Нагадаємо, що 19 грудня вперше за два роки президент Росії Володимир Путін був з візитом у Мінську (Білорусь).

Після зустрічі він запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки