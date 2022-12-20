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В США назвали "верхом иронии" слова Путина о нежелании поглощать территории

Фото: представитель Государственного секретариата США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В США назвали "верхом иронии" слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений поглощать какие-либо страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Представитель Государственного секретариата США Нед Прайс заявил, что эти слова – "верх иронии", учитывая захватническую войну России против Украины.

Он также подчеркнул, что США продолжат внимательно следить за намерениями Беларуси и если она решит оказать дополнительную поддержку России, то получит ответ, вероятно, в виде санкций.

Напомним, что 19 декабря впервые за два года президент России Владимир Путин был с визитом в Минске (Беларусь).

После встречи он заверил, что Россия якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в том числе Беларусь.

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