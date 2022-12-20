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В США назвали "верхом іронії" слова Путіна про небажання поглинати території

Новость на русском →
США, Вівторок 20 грудня 2022 01:31
В США назвали "верхом іронії" слова Путіна про небажання поглинати території Фото: представник Державного секретаріату США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У США назвали "верхом іронії" слова президента РФ Володимира Путіна про відсутність намірів поглинати будь-які країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Представник Державного секретаріату США Нед Прайс заявив, що ці слова - "верх іронії", враховуючи загарбницьку війну Росії проти України.

Він також наголосив, що США продовжать уважно стежити за намірами Білорусі і якщо та вирішить надати додаткову підтримку Росії, то отримає належну відповідь, певно, у вигляді санкцій.

Нагадаємо, що 19 грудня вперше за два роки президент Росії Володимир Путін був з візитом у Мінську (Білорусь).

Після зустрічі він запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.

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