США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст назвал условие для признания легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Среди них он отметил борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства и соблюдение прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Томаса Уэста.

"Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст в ответ на письмо талибов, направленное в Конгресс США с просьбой разморозить резервы бывшего правительства Афганистана.

Он подчеркнул, что США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов. Дипломат также отметил, что американское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. По его словам, в этом года на эти цели выделены 474 млн долларов.