UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США назвали условие для признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст назвал условие для признания легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Среди них он отметил борьбу с терроризмом, создание инклюзивного правительства и соблюдение прав женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Томаса Уэста.

"Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст в ответ на письмо талибов, направленное в Конгресс США с просьбой разморозить резервы бывшего правительства Афганистана.

Он подчеркнул, что США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов. Дипломат также отметил, что американское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. По его словам, в этом года на эти цели выделены 474 млн долларов.

Напомним, в сентябре Белый дом заявил, что США не планируют спешить с признанием власти талибов в Афганистане.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан