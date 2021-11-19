США назвали умову для визнання легітимності уряду "Талібану" в Афганістані

Спецпредставник США По Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади "Талібану" в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Томаса Уеста.

"Легітимність і підтримку потрібно заслужити діями по боротьбі з тероризмом, створенню інклюзивного уряду, а також дотриманням прав меншин, жінок, включаючи рівний доступ до освіти і праці", - написав Уест у відповідь на лист талібів, направлений в Конгрес США з проханням розморозити резерви колишнього уряду Афганістану.

Він наголосив, що США продовжать ясну та відверту дипломатію щодо талібів. Дипломат також зазначив, що американський уряд продовжить надавати гуманітарну допомогу народу Афганістану. За його словами, цього року на ці цілі виділено 474 млн доларів.