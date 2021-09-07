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Зависит от их шагов: США не спешат признавать правление "Талибана"

Новина українською →
США , Вторник 07 сентября 2021 18:37
Зависит от их шагов: США не спешат признавать правление "Талибана" Фото: США не спешат признавать правление " Талибана "(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют спешить с признанием правления "Талибана". Их решение будет зависеть от шагов, которые предпримет радикальное движение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента США Джен Псаки во время брифинга.

"Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает "Талибан", - отмечает Псаки.

В первую очередь, США и другие страны будут наблюдать за тем, позволит ли "Талибан" покинуть Афганистан гражданам других стран, будет ли он оказывать гуманитарную помощь и уважать права женщин.

"Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, позволят ли они американским гражданам и гражданам других стран покинуть (,-ред Афганистан), позволят ли они лицам, которые хотят покинуть страну, уехать, позволят ли они гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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Соединенные Штаты Америки Джен Псаки Талибан
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