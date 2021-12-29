UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США назвали три канала переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"

Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов ведет переговоры по сдерживанию наращивания Россией военного присутствия на границе Украины по трем каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детч в Twitter.

В частности, США проведут прямые переговоры Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности под руководством Госдепартамента. Они состоятся 10 января.

Также "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января.

При этом третий канал переговоров состоится ближе к концу января во время встречи России с ОБСЕ.

Напомним, ранее Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки