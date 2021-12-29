США назвали три канали переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки"

Адміністрація президента Сполучених Штатів веде переговори щодо стримування нарощування Росією військової присутності на кордоні України по трьох каналах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детч в Twitter.
Зокрема, США проведуть прямі переговори Росією в рамках діалогу зі стратегічної стабільності під керівництвом Держдепартаменту. Вони відбудуться 10 січня.
Також "гарантії безпеки" обговорять під час засідання Ради НАТО - Росія, яке заплановане на 12 січня.
При цьому третій канал переговорів відбудеться ближче до кінця січня під час зустрічі Росії з ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявляв, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматися двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз повинен бути присутнім на переговорах РФ і США щодо "гарантій безпеки".