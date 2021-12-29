ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности", - Боррель
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на в интервью Борреля изданию Die Welt.
Дипломат подтвердил решимость относительно участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.
"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил Борель.
По его словам, если Москва хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и далее, это вопрос не только США и России.
Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.
Как заявляли в российском МИДе, предложенные Москвой "гарантии" это не блеф и не ультиматум.