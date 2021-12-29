ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности", - Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на в интервью Борреля изданию Die Welt .

Дипломат подтвердил решимость относительно участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил Борель.

По его словам, если Москва хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и далее, это вопрос не только США и России.