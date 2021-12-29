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ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности", - Боррель

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Брюссель, Среда 29 декабря 2021 09:47
ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности", - Боррель Фото: верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами. Он считает, что Евросоюз должен присутствовать на переговорах РФ и США по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на в интервью Борреля изданию Die Welt.

Дипломат подтвердил решимость относительно участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - отметил Борель.

По его словам, если Москва хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и далее, это вопрос не только США и России.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Как заявляли в российском МИДе, предложенные Москвой "гарантии" это не блеф и не ультиматум.

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