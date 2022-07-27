США назвали следующий шаг России в Украине и пригрозили суровым ответом

"Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении.

Россия готовится к аннексии

Напомним, по данным СБУ, россияне начали активную фазу подготовки к так называемому "референдуму" по незаконному присоединению временно оккупированных территорий востока Украины.

Как информируют в СБУ, ранее так называемая "Донецкая республика" действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее расширяют географию.

Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты - "большая россия".

Добавим, как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России.

Так, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября

Между тем в украинской разведке поясняют, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "расширении географии войны" свидетельствует о намерении врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины. Речь идет, в частности, о Херсонской области и части Запорожской.

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