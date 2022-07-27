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США назвали следующий шаг России в Украине и пригрозили суровым ответом

Фото: США назвали следующий шаг России в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США заявили о следующем шаге России в войне против Украины, который заключается в аннексии оккупированных территорий. Штаты предупреждают страну-агрессора, что в таком случае ее ожидает быстрый и строгий ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства США в Украине.

"Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении.

Россия готовится к аннексии

Напомним, по данным СБУ, россияне начали активную фазу подготовки к так называемому "референдуму" по незаконному присоединению временно оккупированных территорий востока Украины.

Как информируют в СБУ, ранее так называемая "Донецкая республика" действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее расширяют географию.

Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты - "большая россия".

Добавим, как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России.

Так, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября

Между тем в украинской разведке поясняют, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "расширении географии войны" свидетельствует о намерении врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины. Речь идет, в частности, о Херсонской области и части Запорожской.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаОккупированные территории