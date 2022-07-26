Хотят "большую россию": СБУ раскрыла подготовку россиян к псевдореферендуму

Россия начала активную фазу подготовки к так называемому "референдуму" по незаконному присоединению временно оккупированных территорий востока Украины. Для проведения "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как информируют в СБУ, ранее так называемая "Донецкая республика" действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас расширяют ее географию.

"Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты - "большая россия", - говорится в сообщении.

Так, по данным СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1 000 "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий.

"Среди них - агитаторы, блогеры и "дружинники", которые сотрудничают с оккупантами. Кремлевские кураторы планируют привлечь подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из России и востока Украины", - узнали в СБУ.

Кроме того, оккупанты планируют перебросить в регион более 1 тысячи российских "экспертов" и "добровольцев".

Напомним, как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России.

Так, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября

Тем временем в США отреагировали на планы россиян и сказали как отреагируют на решение оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.