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США назвали следующие шаги для поставок оружия в Украину

Новости » Политика    27.07.2019 - 12:24
США назвали следующие шаги для поставок оружия в Украину
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Вопрос поставок оружия обсуждается между оборонными ведомствами государств

Соединенные Штаты Америки открыли для Украины возможность приобретения оборонительного вооружения. Об этом заявил специальный представитель США в Украине Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

Волкер подчеркнул, что уже сейчас Украина имеет возможность покупать военное вооружение в Соединенных Штатов. Также он напомнил о предыдущих покупках американского вооружения Украиной.

"Мы работаем с Украиной как раз благодаря этому, как и с другими нашими близкими друзьями. В этом направлении является процесс ассигнований через Конгресс. Благодаря этой процедуре Украине были предоставлены такие оборонительные вооружения как Javelin или противоснайперские системы", - отметил он.

Спецпредставитель добавил, что Вашингтон предоставил украинскому правительству возможность приобрести американское оборонное вооружение. Он отметил, что дальнейшими шагами процесса поставок является обсуждение между правительствами и оборонными ведомствами.

"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, если она хочет купить. Собственно, Украина в этом году внесла изменения в свое законодательство, которое теперь позволяет закупку иностранного военного оборудования. Следующие шаги в этом процессе - это уже обсуждение между правительствами. Между Пентагоном и Министерством обороны Украины: какие есть потребности в Украины и, какие системы есть в США", - заявил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо договорился об усилении военного сотрудничества между государствами. В частности, стороны приняли принципиальное решение о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники в Украину.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкипоставки оружияКурт Волкер
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