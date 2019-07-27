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Трамп пока не планирует визит в Украину

Новости » Политика    27.07.2019 - 11:54
Трамп пока не планирует визит в Украину
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер отметил, что визиты Трампа планируются заблаговременно

Визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Украину пока не планируется. Об этом сообщил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему президент США не посетит Киев после Варшавы, спецпредставитель пояснил, что визиты американских президентов планируются очень заранее.

"Как вы знаете, визиты американских президентов планируются очень заранее. Запланировать заранее что-то такое, это было бы очень серьезное усилие. Я не исключаю ничего, но хочу напомнить, что есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон. Что касается посещения нашим президентом Украины, я не знаю будет ли в ближайшем будущем, но мы тоже хотели бы, чтобы наш президент приехал сюда", - заявил Волкер.

Напомним, ранее спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон уже начал подготовку к визиту украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, сейчас происходит поиск дат, которые бы подходили для обоих президентов.

Как писало РБК-Украина, президет США Дональд Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. Тогда же в Администрации президента Украины сообщили, что благодарны Дональду Трампу за приглашение. Точная дата визита остается неизвестной.

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Новости Украины Курт ВолкервизитДональд Трамп
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