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В США назвали риски в случае крупного наступления ВСУ

Фото: какие риски влечет за собой крупное наступление ВСУ (mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

У Киева нет резервов живой силы и техники, чтобы начать крупное наступление, а если они это сделают, это может превратиться в очередную мясорубку. В то же время промедление даст Кремлю время восстановить силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего чиновника министерства обороны США, старшего научного сотрудника CNAS Криса Догерти изданию "Радио Азаттык".

"Это конфликт огромного масштаба во второй по величине стране Европы, и я думаю, что (Киеву, - ред.) будет трудно удерживать позиции на всех действующих фронтах на севере, востоке и юге, в то же время собирая достаточно сил для начала наступления. Так что со стороны НАТО звучит призыв подождать, возможно, до весны 2023 года, когда Украина действительно сможет накопить достаточно сил", - сказал он.

Но, по мнению Догерти, проблема в том, что время работает на обе стороны, и к 2023 году Россия также сможет восстановить часть своей наступательной или оборонительной мощи.

"Еще у украинцев есть опасения, и не безосновательные, что уровень их поддержки к тому времени может ослабнуть, поэтому они чувствуют, что нужно начинать действовать как можно скорее", - добавил он.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам "Большой семерки" что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года, до наступления зимы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.

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