Зеленский объяснил, почему Украина не идет в наступление

Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для FT .

"Чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей. Желания у нас больше, а техники меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня - это приоритет", - отметил президент.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что контрнаступление начнется после того, как Украина получит достаточно вооружений и сформирует дополнительно 4-5 бригад.

По его мнению, такое наступление может начаться во второй половине июля и августе. Тем не менее с конца мая украинские силы ведут контранступление на некоторых направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.