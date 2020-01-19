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США назвали продуктивным диалог по Ливии в Берлине

Новости » Политика     19.01.2020 - 22:21
США назвали продуктивным диалог по Ливии в Берлине
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Майк Помпео заявил, что США поддерживают народ Ливии в работе над построением безопасного будущего

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал продуктивным диалог в Берлине на международной конференции по Ливии. Об єтом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня в Берлине состоялся продуктивный диалог с моими иностранными коллегами, который был сосредоточен на том, чтобы найти политическое решение в Ливии. Мы поддерживаем народ Ливии в работе над построением безопасного будущего, свободного от насилия и иностранного вмешательства", - заявил Помпео.

Напомним, в проекте итогового заявления, который находится в распоряжении DW, говорится, что участники Международной конференции по Ливии стремятся гарантировать безопасность работы ливийской Национальной нефтяной корпорации.

В документе подчеркивается, что, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН номер 2259 и 2441, NOC является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии. В проекте зафиксирован призыв "воздержаться от любых враждебных действий, направленных против всех нефтяных объектов и инфраструктуры" NOC, а также противостоять "любому незаконному использованию энергетических ресурсов" Ливии.

РБК-Украина писало, что в Берлине в воскресенье, 19 января, открылась Международная конференция по Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций.

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