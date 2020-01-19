Раскрыто содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии

Фото: Конференция по Ливии (twitter.com/emmevilla)

В проекте говорится, что международное сообщество пытается защитить нефтяную компанию Ливии

Участники Международной конференции по Ливии стремятся гарантировать безопасность работы ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC). Об этом говорится в проекте итогового заявления, который находится в распоряжении DW.

В документе подчеркивается, что, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН номер 2259 и 2441, NOC является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии. В проекте зафиксирован призыв "воздержаться от любых враждебных действий, направленных против всех нефтяных объектов и инфраструктуры" NOC, а также противостоять "любому незаконному использованию энергетических ресурсов" Ливии.

Кроме того, в проекте итогового заявления указывается на необходимость разоружения находящихся в Ливии военных формирований, связанных со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.

Отмечается, что участники конференции готовы способствовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и национального единства Ливии.

"Только политический процесс, проводимый самими ливийцами и под их собственным руководством, может положить конец конфликту и принести долгосрочный мир", - говорится в тексте.

В проекте говорится о необходимости соблюдения запрета на оружейные поставки Ливии, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН номер 1970. В случае его нарушения участникам конференции следует применять предусмотренные Совбезом ООН санкции, а также ввести штрафные меры на национальном уровне, указывается далее в документе.

Напомним, в Берлине в воскресенье, 19 января, открылась Международная конференция по Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций.