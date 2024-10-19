США назвали ознакою відчаю Росії залучення армії КНДР до війни

Саветт зауважив, що Штати наразі не можуть підтвердити інформацію про залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України, однак він зазначив, що якщо такі дані підтвердяться, це свідчитиме про відчай Кремля.

За його словами, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

Речник також зазначив, що такий крок "свідчитиме про зростаючий відчай Росії", оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України.

"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", - констатував він.