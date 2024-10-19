США назвали признаком отчаяния России привлечение армии КНДР к войне

Саветт отметил, что Штаты пока не могут подтвердить информацию о привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины, однако он сказал, что если такие данные подтвердятся, это будет свидетельствовать об отчаянии Кремля.

По его словам, если Северная Корея присоединится к России, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".

Спикер также отметил, что такой шаг "будет свидетельствовать о растущем отчаянии России", поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины.

"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться в КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не сил со стороны Кремля", - констатировал он.