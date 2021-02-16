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США назвали обострение на Донбассе "ярким напоминанием", что РФ управляет конфликтом

Автор: Дмитрий Левицкий

Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ отреагировала на недавнее обострение ситуации на Донбассе. В США заявили, что это "яркое напоминание", что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте миссии США при ОБСЕ.

В американской миссии подчеркнули, что Россия несет ответственность перед погибшими и искалеченными в конфликте, который она спровоцировала и разжигает.

"Активизация боевых действий в минувший уик-энд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", - сказали в США.

Обострение ситуации на Донбассе, как отмечают в США, подчеркивает необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с вывода российских сил с территории Украины.

Напомним, в воскресенье на Донбассе в результате подрыва на минах погибли трое украинских военных.

Как писало РБК-Украина, глава государства направил на Донбасс министра обороны и главу ВСУ, чтобы они провели расследование гибели украинских военных.

Добавим, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбасс
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