США назвали обострение на Донбассе "ярким напоминанием", что РФ управляет конфликтом

Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ отреагировала на недавнее обострение ситуации на Донбассе. В США заявили, что это "яркое напоминание", что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте миссии США при ОБСЕ .

В американской миссии подчеркнули, что Россия несет ответственность перед погибшими и искалеченными в конфликте, который она спровоцировала и разжигает.

"Активизация боевых действий в минувший уик-энд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", - сказали в США.

Обострение ситуации на Донбассе, как отмечают в США, подчеркивает необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с вывода российских сил с территории Украины.