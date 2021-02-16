RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США назвали загострення на Донбасі "яскравим нагадуванням", що РФ керує конфліктом

Автор: Дмитро Левицький

Місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ відреагувала на нещодавнє загострення ситуації на Донбасі. У США заявили, що це "яскраве нагадування", що Росія керує конфліктом на сході України.

Про це йдеться в заяві на сайті місії США при ОБСЄ.

В американській місії наголосили, що Росія несе відповідальність перед загиблими та покаліченими в конфлікті, який вона спровокувала та розпалює.

"Активізація бойових дій в минулий уїк-енд демонструє, що Росія здатна нарощувати насильство в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія управляє конфліктом в Україні", - сказали в США.

Загострення ситуації на Донбасі, як зазначають в США, підкреслює необхідність виконання мінських домовленостей, починаючи з виведення російських сил з території України.

Нагадаємо, у неділю на Донбасі в результаті підриву на мінах загинули троє українських військових.

Як писало РБК-Україна, глава держави направив на Донбас міністра оборони і главу ЗСУ, щоб вони провели розслідування загибелі українських військових.

Додамо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ назвала основні гарячі точки на Донбасі

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДонбас
Читайте також
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з міномета і гранатомета
Прогноз погоди