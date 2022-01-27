США назвали нормандский формат лучшим для возвращения мира на Донбассе

В Соединенных Штатах Америки поддерживают организацию проведения "Нормандии". Считают соответствующий формат переговоров лучшим для достижения мира на Донбассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова помощницы государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
"Мы считаем, что "нормандский формат" является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе", - заявила Нуланд.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за организацию предстоящей встречи лидеров страны-участниц нормандского формата.
Также 26 января состоялась встреча советников "Нормандии". РБК-Украина раскрывало итоги переговоров.