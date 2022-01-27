UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США назвали нормандский формат лучшим для возвращения мира на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки поддерживают организацию проведения "Нормандии". Считают соответствующий формат переговоров лучшим для достижения мира на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова помощницы государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

"Мы считаем, что "нормандский формат" является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе", - заявила Нуланд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за организацию предстоящей встречи лидеров страны-участниц нормандского формата.

Также 26 января состоялась встреча советников "Нормандии". РБК-Украина раскрывало итоги переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДонбасс